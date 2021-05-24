«Молодо и свежо»: 72-летняя Пугачева дополнила черно-белый свитер красными укороченными брюками

Легенда отечественной эстрады Алла Пугачева весной отметила свой 72-й день рождения. Но, по наблюдениям миллионов поклонников, звезда лишь молодеет – каждый ее выход в люди вызывает у них неподдельный восторг. То, как выглядит Примадонна, ее новый имидж и активность приятно поражают и дарят фанатам радость.

Пугачева хоть и ведет аккаунт в Instagram, но нечасто в нем появляется. И каждое ее фото – как настоящий праздник для подписчиков и лишний повод признаться ей в любви. На этот раз Алла Борисовна поделилась настроением от проведенного майского денька, назвав его отличным, и запечатлелась в кресле на свежем воздухе в черно-белом свитере и красных брюках.

Примадонна не изменила выбранному курсу на молодежный стиль. Мы попросили стилиста Эллу Маковей оценить аутфит звезды.

«Молодежный аутфит в духе 90-х. Сочетание черного, белого и красного цветов, контрастный леттеринг на жилете и сумке — все это придает образу задора и динамики. Укороченные яркие брюки и белые носочки — так же отсыл к тинейджерской моде того периода. Ну и, конечно, укладка — крупные волны и прямая челка. Алла Борисовна выглядит молодо и свежо», — заметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшее образование.

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