«В одной школе»: Сергей Лазарев и Кети Топурия встретились на отчетном концерте своих детей

Звездные родители пришли на отчетный концерт в танцевальную школу «Тодес». На сцене выступили коллективы, в которых отметились Оливия Гейхман и Никита Лазарев.

Как известно, многие звезды успевают не только радовать поклонников своим творчеством, но и создавать семьи. Так, Сергей Лазарев успел дважды стать папой. Целых три года ему удавалось скрывать своего сына Никиту. Скоро малышу исполнится семь лет. Он уже учится дома и даже занимается танцами. А не так давно папа запечатлел малыша в звукозаписывающей студии. Он заверил, что наследник запел.

Также у Сергея есть дочка Анна. Ей уже два с половиной года. Малышку артист показывает редко, предпочитая оберегать от публики. Однако старший сын звезды ходит в школу «Тодес». Накануне там состоялся отчетный концерт. Певец пришел поддержать наследника. Он сидел в зале и снимал на камеру выступление мальчика, который был одет в наряд в космическом стиле.

«Сынуля первый! Горжусь! Lazerboy версия 2.0», — заявил Лазарев.

Примечательно, что рядом с ним села Кети Топурия. Они удивились тому, что их дети занимаются в одной школе. Певица пришла поддержать свою подросшую дочку Оливию Гейхман от первого брака. В этом году у артистки родился сын Адам от нынешнего мужа Льва Деньгова.

«Мы приехали на концерт детей в „Тодес“. Как оказалось, наши дети в одной школе. Папа и мама пришли на концерт к детям. Свои отработали уже. Детки вперед!» — заявили счастливые родители.

Оливия выступила в костюме гномика. Она зажигательно двигалась на сцене. Поклонники отметили, что у таких талантливых родителей не могут быть менее талантливые наследники.

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