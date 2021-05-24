Оградки не будет: друг Джигарханяна объяснил состояние могилы артиста

Могильный холмик на некоторое время исчез, а затем появился вновь.

Армен Джигарханян и после смерти продолжает вызывать интерес публики. Недавно в Сети поднялась шумиха по поводу могилы известного актера на Ваганьковском кладбище. Поклонники с возмущением писали, что могильный холмик разровняли и присыпали песком, крест покосился, оградки нет. Посыпались упреки в адрес родных и друзей Армена Борисовича.

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Ситуацию прокомментировал как раз один из последних — бизнесмен Артур Согомонян. Он уточнил, что ровно через год, по традиции, на могиле артиста появится памятник, а пока скульпторы сказали, что необходимо утрамбовать землю, дабы потом изваяние не просело. Звезду кино хоронили в холодное время года, когда грунт уже замерз, поэтому земельные работы были проведены относительно недавно.

«Мы утрамбовали холмик, и в этот момент кто-то могилу сфотографировал. Джигарханяна даже после смерти не оставляют в покое. Просто маразм. Все ради хайпа, — пояснил Согомонян «Комсомольской правде». — Сейчас все восстановлено. Готовим место к установке памятника».

Как будет выглядеть надгробие актера, пока неизвестно — проводится конкурс среди скульпторов. А вот могильной ограды у захоронения не будет вовсе.

«Если вы посмотрите на памятники великим людям, таким как Есенин, Высоцкий, Абдулов, у них на могилах нет никаких оград. Это специально, чтобы поклонники могли свободно подойти и положить цветы. Такой же открытый памятник будет и у Армена Борисовича», — прокомментировал Согомонян.

Напомним, Джигарханян умер 14 ноября 2020 года, в возрасте 85 лет. Согласно его воле, мужчину похоронили рядом с его дочерью Еленой.

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