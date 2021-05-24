Торчащие ребра: Бузова в ярком бикини озадачила некоторых фанатов

В начале мая Ольга Бузова перенесла операцию. К счастью ее многомиллионной армии фанатов, поющая ведущая быстро восстановилась и снова радует их своими успехами. Так, недавно она сообщила, что станет членом жюри песенного конкурса в Белоруссии. Кроме того, Ольга хвастается своей физической формой, публикуя в Instagram снимки в бикини. На этот раз она нарядилась в яркий купальник.

«Обязательно настанет время, когда судьба отойдет в сторону и скажет: «Вам достаточно испытаний. Живите спокойно». Эльчин Сафарли», — подписала снимок Бузова.

Фанаты отметили, что Ольга выглядит хорошо, однако некоторые были озадачены ее настроением.

«Что-то спамит Ольга много… как крик души! Женщина, которая всячески показывает как она счастлива, на самом деле глубоко несчастна», — писали пользователи Сети.

Напомним, в январе Бузова отметила свое 35-летие, после чего рассталась с рэпером Давой.

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