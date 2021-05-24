Онлайн-трансляции «Евровидения-2021» от Первого канала посмотрели более 20 млн раз

18, 20 и 22 мая в Роттердаме прошли этапы международного конкурса песни «Евровидение». В России их транслировал Первый канал, но не только в прямом эфире по ТВ, а также на своих онлайн-ресурсах: сайте и в официальных группах в соцсетях. По итогу проделанной работы канал отчитался, что его трансляция события была просмотрена в Интернете более 20 миллионов раз.

К примеру, в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте» видео суммарно собрало более 12 миллионов просмотров от 6,5 миллиона зрителей. Из них более 5 миллионов просмотров пришлись на прямые эфиры полуфиналов «Евровидения» 18 и 20 мая. Первый полуфинал ожидаемо собрал в четыре раза больше просмотров, чем второй, так как в нем участвовала конкурсантка из России Манижа.

Кстати, выступления последней на канале «Евровидения» в YouTube просмотрели 21 миллион раз.

Еще одно интересное наблюдение: чаще всего пользователи следили за трансляциями через мобильные приложения соцсетей.

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