«Я за пластрон»: Макеева показала свадебный костюм жениха

Актриса Анастасия Макеева готовится к свадьбе со своим возлюбленным. С Романом Мальковым она познакомилась на собственной даче в прошлом году, а уже в начале марта мужчина сделал ей предложение руки и сердца. В своем Instagram звезда показывает фанатам, как идет подготовка к торжеству. На этот раз она показала костюм жениха.

«Свое платье я вам пока не покажу, а вот мнение ваше по поводу бабочка или пластрон я бы услышала с удовольствием. Лично я за пластрон. Кстати, мы отказались от черного смокинга и решили пойти на поводу у цвета глаз Романа и выбрали синий», — написала Макеева.

Напомним, недавно актриса принимала участие в шоу «Точь-в-точь», по итогам которого заняла второе место. Всего два балла она уступила победительнице проекта Анастасии Спиридоновой.

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