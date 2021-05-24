Дама на стиле: Юдашкина отметилась в гостях у Пугачевой в бермудах и рубахе в полоску

Марина Юдашкина отметилась в гостях у Аллы Пугачевой и Максима Галкина, где запечатлелась в саду на фоне цветущей сакуры. Семья Примадонны очень гордится своим имением в деревне Грязь, ведь многие деревья и кустарники они высаживали собственноручно. Например, спирею народная артистка привезла со своей бывшей дачи на Истре, восхитившись ее цветением.

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«У Аллы и Максима расцвела сакура! Какая красивая и потрясающий запах! Жаль, что фото этого не передает», — подписала обнародованный кадр Марина.

На фото возле замка Аллы Борисовны жена Валентина Юдашкина предстала в голубом одеянии, примерив трендовые бермуды из денима и рубаху в тон с полоской. О подобных нарядах ранее лестно высказывались ведущие шоу «Модный приговор» на Первом канале.

Эвелина Хромченко заверила, что бермуды могут носить женщины всех возрастов: от девочек до пожилых дам. Кроме того, они сейчас актуальны. А Александр Васильев замечал, что вертикальная полоска всегда хорошо демонстрирует фигуру, делая ее визуально чуточку стройнее.

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