Семейная идиллия: Бледанс на уикенд воссоединилась с экс-мужем ради сына

Эвелина Бледанс рассталась с отцом своего сына Семена, Александром Семиным, несколько лет назад. Экс-супруги остались в дружеских отношениях. Мужчина, несмотря на второй брак, принимает участие в жизни воьсмилетнего Семена, часто проводит с ним время. На этот раз они побывали в Московском зоопарке. Кадрами с отдыха актриса поделилась в своем микроблоге.

«Нарушители ЗОЖа», — подписала одно из совместных фото Бледанс.

Напомним, Эвелина родила «солнечного» сына в 2012 году. На протяжении всех этих лет она прилагает много усилий для реабилитации мальчика. Так, в январе они побывали на юге России, где на одном из курортов проходили курс дельфинотерапии.

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