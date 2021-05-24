«Смотри так всегда!»: Собчак поделилась милым снимком с мужем, который показывает чувства пары

Знаменитости поженились более полутора лет назад.

В искренность отношений Ксении Собчак и Константина Богомолова на начальном этапе верили далеко не все. Однако по прошествии времени в их любви уже трудно усомниться.

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Звездная чета практически все свободное от работы время проводит вместе. Часто они появляются на красных дорожках мероприятий, держась за руки. Да и в отпуск влюбленные всегда отправляются парой, не желая, как это делают некоторые публичные личности, отдыхать друг от друга.

В личном блоге ведущая поделилась милым снимком, глядя на который можно залюбоваться. Режиссер взирает на свою вторую половинку с огромной нежностью и теплотой.

«Смотри на меня так всегда, пожалуйста!» — подписала фотографию Ксения.

Напомним, режиссер и журналистка устроили пышную свадьбу 13 сентября 2019 года. За плечами у обоих уже были браки, а также дети от прежних отношений. Ксения была замужем за актером Максимом Виторганом, воспитывала от него сына Платона. А Константин состоял в союзе с актрисой Дарьей Мороз, которая подарила ему дочь Анну.

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