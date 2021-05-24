Чехова после советов Хромченко появилась на Мальдивах в платье-хите предстоящего лета

Наряды в духе медицинских работников все чаще стали появляться в гардеробах современных женщин.

Пандемия наложила отпечаток на модные течения этого сезона. К примеру, модельеры все чаще стали включать в свои коллекции белые платья-халаты, напоминающие форменную одежду врачей и медсестер. Особенно актуальны они будут летом, об этом рассказала Эвелина Хромченко в программе Первого канала «Модный приговор».

При этом ведущая подчеркнула, что эти наряды с уходом эпидемии, а также по окончании сезона, вовсе не потеряют своей популярности. Белые платья-халаты – это хорошая инвестиция, поскольку в моде в разной степени интенсивности практически всегда.

Тренд на одеяния в духе «а-ля медсестра» уже поддержала Екатерина Варнава, которая пришла в белом платье-халате на день рождения Иды Галич. Вслед за ней в отпуске на Мальдивах в подобном облачении предстала Анфиса Чехова. Она выбрала более расслабленный и широкий фасон без акцента на талии.

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