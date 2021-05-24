Простое платье в помощь: как выглядеть настоящей секси, научила Эвелина Хромченко

Всего один аутфит поможет стать более желанной в глазах мужчин.

Многие модницы знают, что сейчас очень актуально сочетание легких летних платьев с куртками-косухами, а также грубыми ботинками на шнуровке с толстой подошвой. Однако далеко не все догадываются, что такой аутфит действует на разум мужчин практически волшебным образом.

Женщина, одетая в таком стиле, становится для сильной половины человечества необычайно привлекательной и желанной, об этом рассказала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

«Спасибо Марлону Брандо, который показал, что куртка-косуха выглядит очень секси. Благодаря тому, что мужчины стали носить эту куртку, немедленно забрали ее к себе в гардероб и женщины тоже. Нет ничего более привлекательного для мужчин, нежели такая шкодная, вредная огневая женщина, которая выглядит как маленький мальчик, но является красивой девочкой в платьице. Когда есть баланс мужского и женского, единство и борьба противоположностей внутри костюма, это всегда компромисс», — сказала ведущая.

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