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«Война всегда порождает войну»: Тодоренко — о бессмысленности откровений Прокловой и Лорак

Как отметила телеведущая, сама она с харассментом, к счастью, никогда не сталкивалась.

«Война всегда порождает войну»: Тодоренко — о бессмысленности откровений Прокловой и Лорак
Регина Тодоренко. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что она в отличие от актрисы Елены Прокловой и певицы Ани Лорак никогда не сталкивалась с домогательствами со стороны мужчин. Она думает, что так случилось, потому что ее продюсерами были женщины.

Елена Проклова
Елена Проклова. Фото: Globallookpress.com

По словам Тодоренко, генеральный директор канала «Пятница» Николай Картозия никогда и никого не домогался. Поэтому она вообще далеко от всей этой истории. В то же время Тодоренко поддержала Проклову и Лорак. Она считает, что нужно говорить о том, что тебя волнует широкой общественности.

«Только делать это надо не для того, чтобы с кем-то или чем-то бороться, а чтобы добиться положительных изменений, чтобы мир стал лучше. Можно бороться сколько угодно против, но война всегда порождает войну. Я считаю, что такие методы, к сожалению, тщетны, они бессмысленны».

Регина Тодоренко

Напомним, что Елена Проклова рассказывала о домогательствах к ней в пятнадцатилетнем возрасте известного актера. Речь шла, как все догадались, об Олеге Табакове, хотя имени она не раскрывала. Ани Лорак же домогался в свое время продюсер Константин Меладзе, сообщает «Комсомольская правда».

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Ани ЛоракЕлена ПрокловаКонстантин МеладзеОлег ТабаковРегина Тодоренко