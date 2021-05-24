Тренировки налицо: Джованна Антонелли похвасталась спортивными мышцами в бикини-бандо

Звезда сериала «Клон» следит за своим телом и в 45 лет имеет отличную форму.

45-летняя звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли, сыгравшая в бразильском фильме непокорную марокканку Жади, похвасталась фигурой в бикини. В личном блоге актриса выложила с снимок в салатовом асимметричном костюме с лифом бандо.

Судя по фото, регулярные тренировки, которые уже много лет не пропускает артистка, не прошли даром. Тело Джованны имеет спортивный рельеф и внушительные мышцы, впечатляя накаченным прессом.

Не удивительно, что блог Антонелли просто взорвался от восторженных комментариев. Ее поклонники похвалили любимицу за трудолюбие и восхитились ее фигурой. Отметим, что актриса не стала улучшать свое тело фотошопом, показав его с особенностями, которые бывают у многих женщин после 40 лет. Например, она не стала ретушировать неидеальные колени.

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