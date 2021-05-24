«Перегорели мы»: Евгения Дмитриева объяснила, почему развелась с Андреем Кайковым

Актриса Евгения Дмитриева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем браке с актером Андреем Кайковым. Они познакомились во время учебы в Щепкинском училище.

«Я влюбилась в него. Это было оглушающее чувство. Никакого внимания он мне поначалу не оказывал. Любила я его три года. Потом у нас завязались отношения. Андрей позвал меня замуж. Свадьбу мы сыграли в Брянске. Приехали наши однокурсники. Торжество было веселое. Мои брянские родственники не ели. Они только на нас смотрели, как мы песни пели».

Евгения Дмитриева

Как отметила Евгения Дмитриева, их брак долго не продержался.

«Так бывает. Я нежно до сих пор к нему отношусь. У него прекрасная семья и дети. Это очень важно. Просто мы остыли друг к другу. Перегорели мы. Любовь — это такой подарок. Это такое чувство. Подарок отработал свое. Мы съели наш торт и пошли дальше. О детях мы не думали. Мы же только закончили институт. Мои родители спокойно восприняли наш развод. Мама только спросила, нормально ли я себя чувствую», — заметила Евгения Дмитриева.

Напомним, что Евгения Дмитриева рассталась с Андреем Кайковым спустя два года после свадьбы. Детей в этом браке не родилось.

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