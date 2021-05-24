Тепло и стильно: Татьяна Навка в вязаном кардигане и меховых лоферах пришла на награждение фигуристок

46-летняя фигуристка Татьяна Навка воспитывает шестилетнюю дочку Надю в браке с чиновником Дмитрием Песковым. Юная наследница пошла по стопам своей знаменитой матери и уже делает серьезные успехи на льду. Занимается дочка спортсменки в Академии фигурного катания, которую создала ее мама и назвала в честь девочки.

В минувшие выходные в академии прошли очередные старты, на которых выступала Надя и на которые пришла сам Татьяна Навка. Звезда лично награждала победителей соревнований и вручала им медали и дипломы. Юная наследница фигуристки также была отмечена среди спортсменов.

Для появления в ледовом дворце Навка утеплилась в вязаный кардиган и меховые лоферы. Длинная накидка серого цвета визуально вытянула силуэт красавицы и сделала ее фигуру стройнее. Под кардиган Татьяна выбрала черную футболку и джинсы.

Смотрите также