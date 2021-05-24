В тренде и освежает: какой костюм посоветовала Хромченко женщинам с русской красотой

В этом сезоне в тренде белый цвет во всех его оттенках. Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала заметил, что костюмы тона слоновой кости стали пользоваться популярностью у дам еще в 1930-е годы.

«Женщины стали носить их очень активно в этот период. Через голливудское кино подобного рода костюмы стали популярны. И сегодня, почти сто лет спустя, их активно повторяют в летних и круизных коллекциях многие дома моды», — сказал ведущий.

Эвелина Хромченко добавила, что женщинам с традиционной русской красотой, вроде героини проекта, очень идут белые брючные костюмы. Они хорошо освежают внешний вид и даже в простом крое смотрятся торжественно.

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