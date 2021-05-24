Мужья и любовники Ларисы Гузеевой
Видео
Ребенок и громкие романы Наоми Кэмпбелл
Видео

«Деньги потратили на продукты»: Наталия Антонова озвучила гонорар сына за съемки в «Бригаде»

По словам актрисы, тогда для семьи было очень тяжелое время.

«Деньги потратили на продукты»: Наталия Антонова озвучила гонорар сына за съемки в «Бригаде»
Наталия Антонова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Наталия Антонова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ озвучила гонорар сына Артема Вершинина в сериале «Бригада».

Наталия Антонова с сыном
Наталия Антонова с сыном. Фото: кадр из шоу «Звезды сошлись»

«Это был гонорар в полторы тысячи рублей. Эти деньги тогда нам помогли очень. Ну, правда, было очень тяжелое время. Деньги мы потратили на продукты.

Я вместе с ним снималась в одной из картин не так давно. Приносила ему сырники на съемочную площадку. Мне хотелось обнять его, а не работать. Мы все-таки сейчас нечасто видимся. Самое главное для меня, что я 14 дней пока вместе снимались обедала с сыном».

Наталия Антонова

Как отметил Артем Вершинин, у него с мамой доверительные отношения. Иногда он ей помогает финансово, а иногда она ему. «Спасибо моей маме за все большое», — сказал молодой актер.

Напомним, что Наталия Антонова рассталась с отцом своего сына Артема много лет назад. В сериале «Бригада» ее наследник сыграл сына главных героев.

Смотрите также: 

Тэги

Артем ВершининКанал НТВНаталия АнтоноваНовости googleпрограмма "Звезды сошлись"