Мама на стиле: Подольская отправилась в Большой театр в силуэтном платье с трендовым цветочным принтом

Именно такой узор советует модницам в этом сезоне стилист Эвелина Хромченко.

Певица Наталья Подольская недавно отметила 39-летие. К этому возрасту девушка добилась многого: счастливо вышла замуж за Владимира Преснякова – младшего, прославилась и стала дважды мамой. Старшему сыну знаменитости Артемию уже пять лет, младшему Ванечке — семь месяцев.

Все свое свободное время Подольская посвящает семье. Но и маме тоже нужен отдых, и, помня об этом, иногда красотка выходит в свет. Накануне певица отправилась с родными в Большой театр.

«Давненько мы не хаживали в Большой театр», — признала звезда, показывая себя в микроблоге.

Компанию звезде составили мама и сестра-двойняшка. Для культпохода Подольская нарядилась в силуэтное платье с трендовым цветочным принтом. Именно такие крупные узоры стилист Эвелина Хромченко назвала суперактуальными в нынешнем сезоне.

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