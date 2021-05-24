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«Идеальная»: Топурия в атласном платье блеснула «ложбинкой греха»

Артистка позировала в черном силуэтном платье-бюстье.

«Идеальная»: Топурия в атласном платье блеснула «ложбинкой греха»
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official

Пять месяцев назад Кети Топурия стала мамой во второй раз. Сына она родила бизнесмену Льву Деньгову. Об их романе стало известно осенью 2019-го. А в ноябре прошлого года певица получила статус жены. У артистки получается совмещать заботы о маленьком сыне с выходами в свет. На этот раз она побывала на музыкальной премии, для которой выбрала черное силуэтное платье-бюстье, подчеркнув пышный бюст. Снимками поделилась в своем Instagram.

«Идеальная! Ух, какая! Огонь просто!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что у Топурии есть старшая дочь Оливия, которую она родила в 2015 году бизнесмену Льву Гейхману. Через два года их брак распался.

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