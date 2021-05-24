«Мне даже не верится»: Клава Кока запечатлелась в роскошном «майбахе», который решила купить

Молодая артистка до сих пор не имела своего автомобиля.

24-летняя певица Клава Кока призналась, что никогда не имела собственного автомобиля. При этом не так давно она подарила новенькую «тойоту» своему папе на день рождения. Растроганный родитель заметил, что это его первая дорогая машина.

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Теперь знаменитая блондинка заработала на авто для себя. Звезда не стала начинать с дешевеньких машин, «чтобы научиться водить», как это часто делают среднестатистические россияне, а потом повышать планку. И сразу стала выбирать люксового железного коня. После нескольких дней поиска, она остановила свой выбор на роскошном «майбахе».

«Мне даже не верится. Обычно садишься в такие тачки и думаешь, что это что-то недоступное и нереальное. Но, похоже, реальное», — прокомментировала она свой выбор в stories Instagram.

Девушка заметила, что за рулем ее авто будет водитель, но все равно приятно посидеть на переднем сидении. Чтобы окончательно сделать выбор, она решила пережить с мыслью о выбранном «майбахе» одну ночь.

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