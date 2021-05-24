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Яблоко от яблони: Климова запечатлелась на общем селфи со своими красавицами-дочками

Младшей девочке актрисы пять лет, старшей — 19.

Яблоко от яблони: Климова запечатлелась на общем селфи со своими красавицами-дочками
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова не только с большим успехом строит карьеру в кино и театре, но и является примером счастливого многодетного материнства. У актрисы четверо детей — две дочки и два сына, в которых знаменитая мама души не чает.

В своем микроблоге Климова регулярно показывает, как растут и развиваются наследники. Два сына, Матвей и Корней, все больше начали походить на своего отца Игоря Петренко, но и от мамы мальчики унаследовали немало.

А девочки и вовсе — мини-копии своей красивой родительницы. Екатерина запечатлелась с пятилетней Беллой и 19-летней Лизой на одном селфи, и подписчики смогли убедиться, что яблочки от яблони недалеко падают.

Екатерина Климова с дочками
Екатерина Климова с дочками. Фото: instagram.com/klimovagram/

Напомним, что отцом Лизы является ювелир Илья Хорошилов, ставший первым мужем Екатерины Климовой. В браке с актером Гелой Месхи в 2015 году красавица уже родила Изабеллу.

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