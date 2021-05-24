«Летний привет»: Чадов показал повзрослевшего сына Дитковските

Федору в этом году исполнится семь лет.

Актеры Алексей Чадов и Агния Дитковските расстались шесть лет назад. В браке, в 2014 году у них родился сын, которого назвали Федор. Звездный папа проводит много времени с сыном и часто делится с фанатами в Instagram этими трогательными моментами. На этот раз он прогулку с наследником по весеннему саду.

«Летний привет вам», — написал Чадов.

Фанаты восхитились времяпрепровождением отца и сына.

«Какие вы классные! Супер, настоящий джентльмен! Какая красота! Красавцы!» — писали пользователи Сети.

Добавим, что после развода 39-летний Чадов начал встречаться с моделью Ляйсан Галимовой. Дитковските же свою личную жизнь скрывает, однако известно, что четыре года назад она родила второго ребенка.

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