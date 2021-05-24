По-молодежному: 72-летняя Алла Пугачева вслед за дочкой Лизой поддержала тренд на типографский принт

На днях младшая дочка Аллы Пугачевой от Максима Галкина, семилетняя Лиза, примерила свитер с типографским принтом. Юная модница всегда старается интересно и со вкусом одеться, чтобы продемонстрировать свой стиль публике. И ее знаменитый отец с удовольствием не только фотографирует девочку, но и делится снимками с подписчиками микроблога.

Вслед за своей юной модницей-дочкой примерила типографский принт и сама Алла Пугачева. Примадонна позировала в кресле на свежем воздухе в черном жилете с белыми буквами, которые украсили часть наряда. Сумочка Примадонны в унисон безрукавке тоже была украшена белыми литерами и добавляла трендовости образу.

Про типографский принт не так давно напоминал модницам Александр Васильев. Телеведущий заметил, что такое решение для вещи выглядит оригинально и не оставит свою хозяйку без внимания на публике.

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