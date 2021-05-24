Какая есть: Пегова без укладки и макияжа в цветочном наряде устроила променад по Красной площади

Актриса не стесняется быть самой собой.

Российские звезды активно поддерживают мировой тренд на натуральность. Знаменитости не только не стесняются выкладывать фотографии в социальные сети из дома без макияжа, но и появляться на улице перед своими поклонниками в естественном виде.

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Ранее в саду без мейка отметилась молодая жена Сергея Жигунова Виктория Ворожбит. Певицы Вера Брежнева, Полина Гагарина, а также топ-модель Наталья Водянова тоже не стали украшать свою внешность тушью для ресниц и помадой. Впервые перед народом без капли краски показалась и звезда «Текста» Кристина Асмус.

Теперь без укладки и практически без следа визажа предстала на улицах Москвы и актриса Ирина Пегова. Она прогулялась у реки и по Красной площади в наряде с мелким цветочным принтом, собрав волосы в обычный низкий хвост.

«Красивая», «Лучшая из лучших», «Красавица… Моя любимая актриса, сияйте», «Выглядите супер!» — отреагировали на ее внешний вид фолловеры.

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