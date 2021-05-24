Без макияжа: молодая жена Жигунова прогулялась по саду в пижамном костюме оттенка неба

Молодая жена Сергея Жигунова, Виктория Ворожбит, поддержала тренд на домашний стиль, представ в своем саду в Сергиево-Посадском районе Московской области в пижамном костюме брючной группы.

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Брюнетка выбрала наряд небесного оттенка с мелким принтом. Она не стала на отдыхе заботиться о впечатлении, которое произведет на фолловеров, и отказалась от макияжа и укладки. Тем не менее естественный домашний образ Виктории пришелся по вкусу ее почитателям в Сети.

«Как мило и нежно», «Хорошенькие!», «Какие вы красивые», «Очень прекрасны», — отозвались люди на снимок.

Напомним, Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит поженились в марте этого года, хотя планировали узаконить отношения в конце прошлого года. Событию помешал коронавирус, которым заболели оба. На свадьбе невеста предстала в голубом платье по фигуре, отказавшись от классического белого с пышной юбкой.

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