«Шутили, что я на лошадь похожа»: 18-летняя дочь Елены Воробей рассказала о травле в школе

Дочь артистки Елены Воробей, 18-летняя Софья Лебенбаум, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о травле в школе.

«Меня гнобили в начальной школе. Говорили, что я ужасная. Что у меня не будет молодого человека. В седьмом и восьмом классе старшеклассницы стали шутить, что я на лошадь похожа. Якобы с лицом проблемы. Я маме многое не говорила. Сама хотела с этим разобраться. Я пыталась делать вид, что не слышу этого». Софья Лебенбаум

По словам девушки, в ее жизни был момент, когда она стала стремительно набирать вес.

«Был период в седьмом классе, когда поступила в пансион. Там было мало движения. Начала толстеть. Мне не было некомфортно. Меня называли ребенком Дауном. Знакомые стали за меня заступаться. Я хочу в медицинский институт поступать. На сцене не готова выступать. Это просто не мое», — заметила девушка.

Напомним, что дочь Елена Воробей родила от бизнесмена из Санкт-Петербурга. На момент знакомства он был женат и у него уже имелись дети. На Воробей в итоге он так и не женился.

Смотрите также: