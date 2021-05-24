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«Решила поэкспериментировать»: старшая дочь певицы Славы объяснила, почему стала блондинкой

По словам 22-летней Александры Морозовой, в какой-то момент ей просто стало скучно.

«Решила поэкспериментировать»: старшая дочь певицы Славы объяснила, почему стала блондинкой
Певица Слава с дочкой. Фото: Globallookpress.com

Старшая дочь певицы Славы, 22-летняя Александра Морозова, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему перекрасилась в блондинку.

Александра Морозова
Александра Морозова. Фото: кадр из шоу «Звезды сошлись»

«У нас с мамой просто какое-то феноменальное сходство. К примеру, совершенно одинаковые голоса. Мама просто более боевой человек, а я помягче. Она может всегда резко встать и уйти. Я сейчас блондинка. Мне стало скучно. Решила поэкспериментировать. Сейчас такой возраст, что нужно экспериментировать над собой. Мне же всего 22 годика».

Александра Морозова

Как отметила Александра Морозова, она оканчивает университет РУДН.

«Буду в будущем лингвистом. Мне всегда была интересна эта профессия. А вот актрисой быть не хочу. В актерской профессии неимоверный труд. Я бы не смогла полностью отдаваться этой профессии. Я привыкла к хейту, мне часто пишут всякие гадости. Почему-то все решили, что я такая надменная. Особенно не нравится, когда говорят, что у меня некрасивое лицо», — заявила дочь Славы.

Напомним, что Александру Слава родила от первого мужа Константина Морозова. С ним она рассталась много лет назад из-за бытовых разногласий.

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