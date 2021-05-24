«Решила поэкспериментировать»: старшая дочь певицы Славы объяснила, почему стала блондинкой

Старшая дочь певицы Славы, 22-летняя Александра Морозова, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему перекрасилась в блондинку.

«У нас с мамой просто какое-то феноменальное сходство. К примеру, совершенно одинаковые голоса. Мама просто более боевой человек, а я помягче. Она может всегда резко встать и уйти. Я сейчас блондинка. Мне стало скучно. Решила поэкспериментировать. Сейчас такой возраст, что нужно экспериментировать над собой. Мне же всего 22 годика».

Как отметила Александра Морозова, она оканчивает университет РУДН.

«Буду в будущем лингвистом. Мне всегда была интересна эта профессия. А вот актрисой быть не хочу. В актерской профессии неимоверный труд. Я бы не смогла полностью отдаваться этой профессии. Я привыкла к хейту, мне часто пишут всякие гадости. Почему-то все решили, что я такая надменная. Особенно не нравится, когда говорят, что у меня некрасивое лицо», — заявила дочь Славы.