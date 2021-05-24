Акцент на стройность: Брежнева пришла на Первый канал в бадлоне и шароварах с цепью

Вера Брежнева стала участницей шоу Первого канала «Dance Революция», на котором звезда предстала в монохромном образе. Блондинка отдала предпочтение черному цвету, сделав ставку на формы и аксессуары.

Она выбрала неординарные брюки шаровары с акцентом на талии, которую дополнительно подчеркнула золотистым ремнем с ниспадающей крупной цепью. Также фигура отлично выделялась благодаря облегающему бадлону.

Отметим, что черный цвет, по мнению Эвелины Хромченко, действительно стройнит. Ведущая «Модного приговора» сама любит этот оттенок и не считает его скучным. Она уверена, что луки в данном тоне можно делать весьма нескучными. Главное обращать внимание на ткань, фактуры и небанальность форм.

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