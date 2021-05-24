Ничего лишнего, только фигура: Каменских предстала в универсальном бикини, которое подходит всем

Анастасия Каменских – девушка с формами, к тому же, наверняка, не бедная. Однако в модном арсенале звезды обычно довольно простые пляжные наряды неброских оттенков. Возможно, певица уже хороша и ей не нужно лишний раз привлекать к себе внимание? Что ж, некоторым модницам явно стоит взять с нее пример.

Накануне артистка поделилась с подписчиками в личном блоге пляжным снимком в черно-белом бикини с геометричным рисунком без пуш-ап. Курортный стиль Насти Teleprogramma.pro попросила прокомментировать стилиста-имиджмейкера Анжелику Гарсан.

«На Анастасии классический купальник, который подходит большинству типов фигур. А уж фигуре Каменских – тем более. Она, безусловно, может позволить себе носить открытые раздельные купальники и многие могут только позавидовать ее формам. Треугольные бра и трусики подобной формы можно назвать универсальным вариантом», — сказала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист, работа с клиентами и стилизация фэшн-съемок. Прошла курс обучения у Карины Шерер, повышение у Маргариты Мурадовой. Опыт работы два года.

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