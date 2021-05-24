Гузеева расплакалась: какой сюрприз устроили ведущей в день ее рождения коллеги

Лариса Гузеева 23 мая отметила свое 62-летие прямо на работе. Ничего особенного она не ждала и буднично прибыла на съемочную площадку «Давай поженимся!» Однако уже на выходе из авто ее ждал сюрприз – несколько коллег стояло возле ее грим-вагончика с приготовленными подарками и цветами.

«Господи-боже мой! Стоит родиться и жить ради этого!» — воскликнула звезда Первого канала.

Чуть позже девушки спели для Ларисы песню «С днем рождения», в очередной раз растрогав ее. «Спасибо, любимые мои! Вы мои, а я – ваша. Навсегда!» — ответила она дрожащим голосом.

Когда же телеведущая зашла в студию, она уже не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Здесь ее ждала вся съемочная группа в колпачках и с шарами в руках, выставив к столу торт в виде брендированного сундучка и зажженными свечами, шампанское, закуски и даже добыв настоящий мангал и шашлыки.

«Слушайте, ну это невозможно! Такое пережить ну просто невозможно! Если вам что-то понадобится от меня, клянусь вам, я вам все отдам! Я даже поплакать сейчас не могу по-человечески, потому что мне еще сниматься…» — высказалась теледива.

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