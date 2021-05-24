Блондинка с каре: в Сети обсуждают новый образ Юлии Барановской

В минувший уикенд в столице прошла церемония награждения музыкальной премии телеканала RU.tv, на которую были приглашены многие звезды шоу-бизнеса, кино и телевидения. Среди гостей вечера блистала и телеведущая Юлия Барановская.

Звезда экрана появилась на публике преображенной до неузнаваемости. Красотка решила поэкспериментировать с цветом волос и примерила белокурый парик со стрижкой каре.

«Вчера на премии РуТв на мой образ было две реакции: первая — «я тебя не узнал/узнала», вторая — «тебе так круто эта длина и этот цвет волос». А вам как? Идет мне быть блондинкой?», — спросила фолловеров звезда.

Многие в комментариях поспешили дать любимице обратную связь. Кому-то новый имидж Юлии пришелся по душе, но многие скептически отнеслись к столь радикальному тюнингу.

«Со своим цветом волос лучше!», «Нет, не идёт, свой цвет очень красивый!», «Вот мне кажется на один раз нормально, а постоянно не очень», «Некрасиво», «Круто смотрится», «Юля, это не вы», «Интересно тоже, иногда нужно меняться вот так кардинально», «Класс, красоточка», «Просто огонь!», «оставайтесь такой, какая есть, пожалуйста», «Нет мне больше нравится раньше натуральный и длинный волос», — пишут в комментариях.

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