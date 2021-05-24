«Мы в Зальцбурге!»: Нетребко в ярком худи поддержала тренд на цветочный принт

Звезда мирового оперы Анна Нетребко активно гастролирует по Европе с концертами и постановками. К концу мая послабления в коронавирусных ограничениях появились в Австрии, и певицу пригласили на родину Моцарта, чтобы исполнительница порадовала своим вокалом местную публику.

Накануне Нетребко появилась на сцене зальцбургской оперы в худи с ярким узором, состоящим из крупных разноцветных цветов. Снимком певица поделилась в микроблоге и написала:

«Какие все счастливые! Мы в Зальцбурге! И завтра будем исполнять Тоску», — сообщила звезда.

Даже имея столь плотный график работы, Нетребко успевает следить за трендами в моде и активно их осваивает. Цветочный принт – один из любимых дивой – это сегодня настоящий мастхэв в гардеробе, об этом ранее рассказывала Эвелина Хромченко. И звезда оперы поддержала его в своем повседневном образе.

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