Дефиле дивы: Лобода в силуэтном платье с открытым декольте сверкнула идеальной фигурой

38-летняя певица Светлана Лобода – дважды мама. Но на фигуре красотки это совсем не отразилось. Звезда после двух беременностей доказала, что можно стать еще стройнее и эффектнее. И в доказательство этому часто демонстрирует точеный силуэт в облегающих нарядах.

Накануне Лобода перед выступлением устроила дефиле за кулисами. Облаченная в силуэтное платье из золотистых пайеток, красотка эффектно прошлась перед камерой, с гордостью сверкая пышным декольте и стройными длинными ногами, которые открываются взору благодаря высоким разрезам до самых бедер.

«Невероятно красивый образ», «А это девушка настоящая или пришедшая к нам из самых ярких снов???», Богиня», «Ну что за богиня? Света, как Вам идет такая прическа», «Слишком горяча», «Шикарна», — сыплют комплиментами фолловеры.

Кстати, подобное декольте за последние несколько дней выгуляли многие знаменитости. К примеру, телеведущая Юлия Барановская вышла с друзьями в кабаре в комбинезоне с подобным эффектным вырезом.

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