Как куколка: 65-летняя Долина в фатиновом платье цвета капуччино позировала на полу

Певица Лариса Долина с недавних пор завела себе микроблог в Instagram. Теперь многие поклонники таланта эстрадной дивы могут напрямую следить за жизнью и творчеством любимицы, а также общаться с ней – Лариса Александровна лично отвечает на вопросы подписчиков.

Накануне звезда показала закулисье своей фотосессии, для которой перевоплотилась в эффектную кокетку. Она нарядилась в платье из фатина и приталенный жакет, расположившись на полу среди множества пар туфель. Кто-то в комментариях даже сравнил звезду с куклой.

«Кукла Лора», «Ой мамааа! Как можно быть такой красивой?!! Нет слов…», «Кукла Барби, как смело и …. ооооочень женственно и красиво», — написали в комментариях некоторые фанаты.

Долина действительно в свои 65 лет сейчас выглядит как куколка – красивая, свежая, подтянутая и стройная. Певица серьезно преобразилась за прошедшее время и с гордостью щеголяет в силуэтных нарядах.

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