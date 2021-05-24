Леди в черном: Юлия Барановская в комбинезоне с топом-бюстье пришла в кабаре

35-летняя теле- и радиоведущая Юлия Барановская тщательно выбирает наряды для выходов в свет. Девушка всегда стремится выглядеть на светских мероприятиях и церемониях безупречно, до самых кончиков ногтей. И накануне снова продемонстрировала эту способность, но уже в компании друзей.

Красотка отправилась с близкими развлечься в кабаре. Для вечернего досуга звезда облачилась во все черное. На ней был силуэтный комбинезон с топом-бюстье, а на шее красовалось роскошное многоярусное колье из золотистого металла.

Чтобы не отвлекать внимание от наряда, Барановская отдала предпочтение привычной укладке – низкому пучку с прилизанными набок волосами.

А вот в повседневности Барановская отдает предпочтение комфорту и удобству. Поэтому обычно выбирает безразмерный кэжуал – трикотажные худи, уютные джоггеры или легинсы.

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