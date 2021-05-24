На спорте: Бузова в кроп-топе и брюках-трубах поддержала тренд на бейсболки

Певица, телеведущая Ольга Бузова решила совместить работу и отдых. Девушка на гастролях всегда старается так делать, чтобы поддерживать баланс, поэтому нередко в финале дня поднимает себе настроение фейерверками или походами в ресторан.

Накануне красотка, которая сейчас находится в Белоруссии, завершила день в одном удаленном от городской суеты местечке, куда добралась на вертолете. Девушка призналась, что до нее здесь еще никто не был, и снова она – первая. Это ресторан в стиле шале, где ее очень гостеприимно встретили, а музыкант со скрипкой подарил цветы.

Для похода в ресторан девушка не стала вычурно наряжаться. Она весь день провела в черном спортивном комплекте, состоящем из трендового кроп-топа и брюк-труб. Не забыла красотка и про головной убор, поддержав тренд на бейсболки. Он не выбился из общей концепции образа певицы и тоже оказался черным.

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