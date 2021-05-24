Смутила маэстро: Яна Кошкина в вечернем платье блеснула «ложбинкой греха» перед Валерием Гергиевым

Минувшие выходные актриса Яна Кошкина решила провести культурно. Звезда шоу «Однажды в России» вместе с Любовью Успенской, с которой тепло и крепко дружит, отправилась в Зарядье на концерт.

В концертном зале парка проходил памятный концерт в честь прославленных советских культурных деятелей – поэта Арно Бабаджаняна и композитора Левона Мирзояна. Дирижером оркестра выступил Валерий Гергиев. Яна Кошкина нарядилась в бледно-розовое платье в пол с блеском люрекса, в котором подчеркнула пышную грудь откровенным вырезом декольте.

После концерта красотке посчастливилось запечатлеться на память с маэстро, которого, судя по фото, Кошкиной удалось смутить своей открытой «ложбинкой греха».

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