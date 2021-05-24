Беременна третьим: Анастасия Костенко обнародовала срок своего «интересного положения»

На днях стало известно, что в семье бывшего мужа Ольги Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова, ожидается пополнение. Его нынешняя супруга, модель Анастасия Костенко, снова ждет ребенка.

У пары есть уже двое детей – девочки-погодки Милана и Ева. Но останавливаться на достигнутом муж с женой не собирались и не раз говорили, что намерены стать родителями снова. И о беременности Анастасии они сообщили лично у себя в микроблоге. Кроме того, обнародовала красавица и срок своего «интересного положения».

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Как истинный блогер, девушка сначала устроила конкурс, предложив подписчикам отгадать, сколько недель у нее сейчас. И многие смогли назвать цифру верно. Оказалось, что у Костенко сейчас 15 недель, то есть завершается четвертый месяц беременности.

Кого именно, мальчика или девочку, носит под сердцем модель, пока неизвестно, но всему свое время.

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