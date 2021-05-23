«И это юбка? Похоже на мишуру»: Брежнева в сексапильном лифе эффектно крутила бедрами на сцене

Вера Брежнева удивила поклонников соблазнительными кадрами: экс-солистка группы «ВИА Гра» вышла на сцену в сексуальном наряде. При этом некоторым поклонникам поп-дивы показалось, что возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе позировала не в юбке, а скорее в новогодней мишуре. Такими же металлическими серебристыми нитями был украшен и лиф певицы.
Брежнева грациозно двигалась на сцене, крутясь, словно заводная юла. Певица танцевала бедрами, сверкая упругим «прилавком».
Манящие изгибы звездного тела артистки не оставили равнодушными мужскую часть подписчиков Веры. Они в буквальном смысле лишились дара речи, так чувственно двигалась певица, демонстрируя свои сочные формы, тонкую талию и упругую грудь.
«Сексапилити», «И это юбка? Больше похоже на мишуру», «Еще бы голышом», «Вау! Очень сексапильно», «Бедра, то туда, то сюда!», «Зажгла так зажгла», «Сразу аппетит проснулся», «Любой султан бы пал к ногам», «Оу, какие спелые у вас ягодки», — пишут фолловеры.