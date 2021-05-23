«И это юбка? Похоже на мишуру»: Брежнева в сексапильном лифе эффектно крутила бедрами на сцене

Вера Брежнева удивила поклонников соблазнительными кадрами: экс-солистка группы «ВИА Гра» вышла на сцену в сексуальном наряде. При этом некоторым поклонникам поп-дивы показалось, что возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе позировала не в юбке, а скорее в новогодней мишуре. Такими же металлическими серебристыми нитями был украшен и лиф певицы.

Брежнева грациозно двигалась на сцене, крутясь, словно заводная юла. Певица танцевала бедрами, сверкая упругим «прилавком».

Манящие изгибы звездного тела артистки не оставили равнодушными мужскую часть подписчиков Веры. Они в буквальном смысле лишились дара речи, так чувственно двигалась певица, демонстрируя свои сочные формы, тонкую талию и упругую грудь.