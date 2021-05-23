«Мальвину» Татьяну Проценко похоронили рядом с отцом

Родные и близкие простились с актрисой Татьяной Проценко. Напомним, женщина умерла 19 мая в возрасте 53 лет. В 2018 году у нее был обнаружен рак, и артистка прошла курс лечения и имела некоторые успехи в борьбе с тяжелым недугом, но ее подкосил коронавирус. Ослабленный после химиотерапии организм не смог побороть новую инфекцию.

Из-за выявленного вируса в семье умершей похороны пришлось провести при малом количестве людей, на них присутствовали только несколько человек из числа близких людей.

«Танечка вчера обрела вечный покой на Пыхтинском кладбище, рядом со своим папой. Кладбище расположено на Боровском шоссе, неподалеку от ее родного Внуково. Могилка рядом с храмом», — цитирует вдовца актрисы Алексея Войтюка «СтарХит».

Добавим, что у Татьяны остались дочь и сын от двух браков. Оба наследника также пошли по артистической стезе.

Напомним, Проценко снялась в кино лишь раз — в образе Мальвины в культовом советском фильме «Приключения Буратино». Должна была еще сыграть в картине «Про Красную шапочку», но не смогла из-за травмы после падения с велосипеда. Позже она стала поэтессой и журналистом.

Смотрите также: