«Глаза котенка»: Рудова запечатлелась с ярким макияжем в «цветочном» топе

Цветочный принт – один из самых популярных в этом сезоне. Особенно актуальным он стал с наступлением тепла, ведь платья, топы, юбки и другие летние вещи с таким рисунком на одежде смотрятся намного романтичнее. Поддержала тренд и актриса Наталья Рудова. В своем Instagram она опубликовала серию снимков, на которых позировала в топе с актуальным принтом.
«Глаза котенка», — подписала Рудова, которая запечатлелась с ярким макияжем глаз.
Фанаты оценили старания звезды.
«Какая красивая! Ух! Вот это да! Обожаю вас!», — писали пользователи Сети.
Напомним, в июле актриса отметит свой 38-й день рождения. О личной жизни блондинка предпочитает не рассказывать, хотя периодически ей приписывают разные романы.