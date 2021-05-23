«Глаза котенка»: Рудова запечатлелась с ярким макияжем в «цветочном» топе

Актриса поддержала тренд на модный в этом сезоне принт.

Цветочный принт – один из самых популярных в этом сезоне. Особенно актуальным он стал с наступлением тепла, ведь платья, топы, юбки и другие летние вещи с таким рисунком на одежде смотрятся намного романтичнее. Поддержала тренд и актриса Наталья Рудова. В своем Instagram она опубликовала серию снимков, на которых позировала в топе с актуальным принтом.

«Глаза котенка», — подписала Рудова, которая запечатлелась с ярким макияжем глаз.

Фанаты оценили старания звезды.

«Какая красивая! Ух! Вот это да! Обожаю вас!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в июле актриса отметит свой 38-й день рождения. О личной жизни блондинка предпочитает не рассказывать, хотя периодически ей приписывают разные романы.

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