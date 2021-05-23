Умерла актриса Нина Шацкая, вдова Леонида Филатова

Артистка снялась в «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и других советских фильмах.

23 мая в Москве умерла актриса Нина Сергеевна Шацкая. Об этом на своей странице в Facebook сообщила организация «Профком Таганка». В марте женщине исполнился 81 год.

Заслуженная артистка России, она засветилась в советских фильмах «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Саша-Сашенька», «Белый рояль» и других, играла в Театре на Таганке, затем в «Школе современной пьесы». Но не меньшую известность ей принесла личная жизнь. Женщина была замужем дважды — за известными актерами Валерием Золотухиным и Леонидом Филатовым. В 2003 году последний умер, и вдова так и не смогла полностью оправиться после потери супруга.

Как пишет «Экспресс-газета», Шацкая в последние месяцы сильно болела и почти не выходила из дома.

Известно, что у нее остался сын от первого брака, который стал священником.

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