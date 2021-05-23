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«Мама что-нибудь придумает»: Орбакайте — о сюрпризах от Пугачевой на свой день рождения

Певице и актрисе 25 мая исполнится 50 лет.

«Мама что-нибудь придумает»: Орбакайте — о сюрпризах от Пугачевой на свой день рождения
Кристина Орбакайте с мамой. Фото: Globallookpress.com

Певица и актриса Кристина Орбакайте в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыла некоторые детали своего предстоящего дня рождения, которое она будет отмечать 25 мая. Ей исполнится 50 лет.

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: Globallookpress.com

«Я прекрасно себя ощущаю в любом возрасте и в любом состоянии. Все-таки с детства связана с кино. Тематических вечеринок на мой день рождения не будет. У меня все будет экспромтом. Пусть гости сами придумывают свои вечерние наряды. Я люблю бывать в ГУМе. Уже кое-что присмотрела, если друзья будут спрашивать. Они порой интересуются, что мне подарить. Но я часто говорю, что не знаю. Я же девушка».

Кристина Орбакайте

Как отметила Кристина Орбакайте, самый важный подарок будет от ее матери певицы Аллы Пугачевой. «Мама что-нибудь придумает на мой день рождения. Посмотрим», — заметила она.

Напомним, что Кристина Орбакайте замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым. У них есть общая дочь Клавдия. Также у звезды двое сыновей от предыдущих отношений.

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