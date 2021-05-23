«Счастлив!»: Саша Плющенко похвастался очередной золотой медалью

С малых лет старший сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской – Саша занимается фигурным катанием. В этой году мальчику исполнилось восемь лет, а за его плечами уже ни одни турнир, причем, в большинстве из них юный спортсмен становился чемпионом. Об очередном успехе он рассказал на своей странице в Instagram.

«Первое место! На сегодняшнем турнире МССУОР 4 Москомспорта «Скоро лето!» по 1-му юношескому разряду. Счастлив, что не проиграл ни одного старта в этом сезоне, потому что очень много работал», — написал Плющенко.

Фанаты малька поздравили его в комментариях.

«Молодец, только вперед! Ура! Поздравляем! Чемпион!» — писали пользователи Сети.

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