«В России много цинизма»: Анфиса Чехова заявила о желании эмигрировать в Америку

По словам актрисы, в нашей стране она чувствует себя не в своей тарелке.

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила о желании в ближайшее время эмигрировать в Америку.

«Мне в России неуютно. Я чувствую здесь себя не в своей тарелке. Америка мне очень подходит. Ходят там спокойно полные девочки в юбках. Я в платье ходила, несмотря на целлюлит. А в России приди на вечеринку. Сразу все напишут. Там девушки не парятся за свой внешний вид».

Анфиса Чехова

Как отметила Чехова, в Америке женщина не позволяет за себя платить в ресторане. «Там все ходят в хорошем настроении. Все говорят: «Ты так хорошо выглядишь». В России много цинизма. Это не моя история. Возможно, я от славы устала. В Америке без работы не останусь. Буду продвигать свой курс по похудению. Хочу получить грин-карту. Забрать с собой сына. В Америке вообще нехватка красивых женщин. Я уже познакомилась там с мужчиной. В Майами не так уж и дорого стоит жилье. А вот английский пока знаю плохо, но быстро освоюсь. Если меня выбросить из лодки, то я поплыву», — заявила Анфиса Чехова.

Напомним, что у Анфисы Чеховой есть сын Соломон. Его она родила от актера Гурама Баблишвили. С ним она рассталась в 2017 году.

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