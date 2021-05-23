«У меня женихов не было»: дочь Ларисы Гузеевой заявила, что мечтает выйти замуж

«Мама — мой идеал. Я хочу хоть частично на нее быть похожей. У моего папы, кстати, портрет мамы на плече. Татуировки у нас – это семейное. По стопам мамы не пойду. Я слишком стеснительная для актрисы. Буду получать образование в сфере грима и макияжа. Потом хочу уехать в Англию. Если все сложится, то меня ждет хорошая судьба. У меня женихов не было. Было два с половиной парня. Я хочу детей. Но чтобы это было не что-то случайное. Хочу полноценную семью. Чтобы все бабушки и дедушки тусовались вместе».