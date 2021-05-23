«Был бы миллиард, его отдала»: Васильева назвала сумму, заплаченную за отдых родных на Мальдивах

Актриса Татьяна Васильева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ назвала сумму, которую заплатила из своего кармана за отдых родных на Мальдивах. На «райский остров» несколько дней назад улетел ее сын Филипп с женой и дочкой.

«Я отдала миллион рублей за путевки семьи на Мальдивы. Вот решили вывезти их на солнце. Был бы миллиард, его отдала. Но там внучка начала кашлять. На Мальдивах сейчас сезон дождей. Могли бы нас туроператоры предупредить, что там не сезон. Что там дожди и штормы. К океану не подойти. Есть же специальные острова, где отдыхают другие люди».

Татьяна Васильева

Как отметила Васильева, отдых родных был безнадежно испорчен. «Там рядом стоял дом с туристами, которые болеют ковидом. Как это могло произойти? Я надеюсь, что прививки защитят моих родных от ковида. Там очень много туристов из Индии. Никакого сервиса. Еда неразнообразная. Они хотят получить с моих родных еще 154 тысячи рублей, если они пожелают раньше улететь оттуда», — заметила Васильева.

больше по теме Скрывают лишний вес: Валерия после советов Эвелины Хромченко облачилась в модные брюки макси Ранее в похожей модели белого цвета появлялась на публике Виктория Боня.

Напомним, что сына Филиппа Татьяна Васильева родила от первого мужа актера Анатолия Васильева. Также у нее есть дочь Елизавета от актера Георгия Мартиросяна.

Смотрите также: