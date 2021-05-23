«Я после этих слов должен разреветься»: сын Проценко раскрыл детали борьбы матери за жизнь

Сын актрисы Татьяны Проценко Владимир в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыл детали борьбы своей матери за жизнь.

«У нее была четвертая стадия рака. Ей удалили одну грудь. У нее были метастазы, развывшиеся из кишечника. Ей в животе что-то вырезали. Это были тяжелые с точки зрения женской психологии операции». Владимир Войтюк

Как отметил Владимир, все матери так или иначе отдают своим детям тепло и доброту. «Но моя мама, наверное, отдавала теплоты в три раза больше, чем остальные мамы. Я в этом убежден. Я сейчас, наверное, после этих слов должен разреветься и сказать: «Как же так!» Но я понимаю, что маме было бы очень плохо и неприятно видеть, как я тут реву. Маме этой весной начали давать повышенные дозы химии. Я три дня не мог к ней подойти. Она лежала в таком ужасном состоянии. А потом у нее случилось внутреннее кровотечение. Ее положили под ИВЛ. Убрать коронавирус, который обнаружили, было нельзя. Ситуация была как в шахматах – шах и мат», — заметил Владимир.

Напомним, что Татьяна Проценко сыграла Мальвину в картине «Приключения Буратино». Она ушла из жизни в возрасте 53 лет.

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