«Он прожил красивую и безукоризненную жизнь»: Купченко вспомнила годы, проведенные с Лановым

Актриса Ирина Купченко в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что до сих пор не может оправиться после смерти мужа актера Василия Ланового.

«Я испытываю грусть. Работа помогает, друзья. И память, что он прожил красивую и безукоризненную жизнь. Это останется в его работах. Еще у нас собака не так давно умерла. Пес прожил со мной 17 лет». Ирина Купченко

Как добавила Ирина Купченко, они всегда с Василием Лановым заботились о собаках. «Мы раньше с мужем брали бездомных собак домой. Они у нас на даче порой жили. Сейчас я стараюсь поддерживать себя в форме. Надо ходить по 30 минут в день. Это сокращает вероятность инфаркта и инсульта. Я хожу каждый день. И по часу, и по два могу ходить. Еще езжу на дачу. Сажаю там на участке. Хожу и смотрю, как все растет. У нас такая работа, что она меня не отпускает. Не можем мы свою работу бросить. Летом поеду отдыхать в Геленджик», — заметила Купченко.

Напомним, что Ирина Купченко и Василий Лановой были вместе с 1972 года. В этом браке родилось два сына – Александр и Сергей.

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