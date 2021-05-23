«Посещали стриптиз?»: 52-летняя Бледанс в облегающем платье выставила грудь напоказ

В конце прошлого года Эвелина Бледанс рассказывала о том, что работает сразу в двух проектах. Одним из них стал сериал «Стриптизеры», где 52-летняя актриса сыграла одну из главных ролей. На съемочной площадке Эвелина появлялась в весьма смелых образах. Работа над фильмом завершилась, о чем Бледанс сообщила в своем Instagram, опубликовав постер. На главной фотографии сериала актриса позировала в силуэтном платье металлического оттенка, фасон которого оголил практически всю ее грудь.

«А вы когда-нибудь посещали стриптиз?»- написала Бледанс.

Фанаты бурно отреагировали на публикацию.

«Да уж! Красотка! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Бледанс приобрела квартиру в Москве, взвалив на свои плечи ипотеку. Ранее она рассказывала, что ежемесячный платеж составляет 63 тысячи рублей.

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